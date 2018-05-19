Yırcalı Türkiye - Somali Formuna başkanlık yaptı

Yırcalı konuşmasında "İnsani yardımlar, yatırım ve dış ticaret faaliyetleri ile eş zamanlı ve eş güdümlü olarak yürütülmesini sağlayarak, Somali’nin kalkınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Türkiye-Somali İş Forumu, DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı’nın başkanlığında, Somali Ticaret ve Sanayi Odası (SCCI) Başkanı Mohamoud Abdi Ali, DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı Ahmet Sami İşler ve Somali Ticaret ve Sanayi Odası (SCCI) Başkan Yardımcısı Abdul Rashid Ainanshe’nin katılımı ile İstanbul’daki toplantıda bir araya geldi. DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen İş Forumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye’nin bir yandan Somalilerin refahı için yol, havalimanı, hastane inşa ederek sosyal dokuyu yeniden oluşturduğunu ve bir yandan da siyasi çözümün taşlarını döşeme gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Yırcalı, "İnsani yardımlar, yatırım ve dış ticaret faaliyetleri ile eş zamanlı ve eş güdümlü olarak yürütülmesini sağlayarak, Somali’nin kalkınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Türk özel sektörünün güçlü tarihi ve kardeşlik bağlarının bulunduğu Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesinin stratejik hedeflerden biri olduğunu belirten Yırcalı sözlerine şöyle devam etti: "Afrika’nın küresel sisteme entegrasyonu, dünya ekonomik düzeni içinde hak ettiği yeri alması Hükumetimizin ve Türk özel sektörünün ortak arzusu. Bizler Afrika’yı bir mücadele alanı olarak değil, ortak geleceğimiz olarak görüyoruz. İşte bu bağlamda, Somali ile olan ilişkilerimizin gelişimi, bunun en güzel örneğidir. Bu ilişkilerde bir art niyet yoktur, yardımlaşma vardır, dürüstlük vardır ve sonunda bu kardeşlikle ortaya çıkan ticari münasebetlerin gelişmesi vardır."şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantının ardından, iki ülkenin iş adamları birebir buluşarak karşılıklı yapılabilecek ticari ve sanayi iş birliklerini müzakere etti.