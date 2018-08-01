YKS’de Türkiye 2. Balıkesir’den

Sınava günde birkaç saat ders çalışarak hazırlandığını belirten Kalınoğlu, ekonomi ya da hukuk eğitimi almak istediğini kaydetti.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sevindirici haber Balıkesir’den geldi. Balıkesir Açı Fen Lisesi Öğrencisi Doğukan Kalınoğlu, eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikinci olarak uzun yıllar sonra Balıkesir’e Türkiye derecesi getirdi. Balıkesir Açı Fen Lisesi’nde basın mensuplarının karşısına geçen Kalınoğlu, hukuk veya ekonomi alanlarında tercih yapacağını belirtti. Doğukan Kalınoğlu’nun basın toplantısında Baba Avukat Mustafa Kalınoğlu, Anne Serap Kalınoğlu, Açı Fen Lisesi Müdürü Ali Sarıkaya ve öğretmenler yer aldı.

Sarıkaya, "Büyük bir gurur duyuyoruz"

YKS sınavında Doğukan Kalınoğlu’nun başarısıyla haklı gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirten Açı Fen Lisesi Müdürü Ali Sarıkaya, “ YKS sonuçlarına göre eşit ağırlık puan türünde, öğrencimiz Doğukan Kalınoğlu, Türkiye ikincisi olmuştur. Uzun yıllar sonra şehrimize Türkiye derecesi getirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlkokuldan liseye, tüm kademelerde Açı Okulları çok büyük başarılara imza atmaktadır. Bu başarının en önemli sebebi; deneyimli eğitim kadromuzun özverili çalışmaları, okulumuzun her biriminde çalışan personelimizin gayreti, genel merkezimizin desteği, il, ilçe, milli eğitim müdürlerimiz ve sayın valimizin eğitim konusunda yanımızda olmaları, ama en önemlisi, aile ve okul ilişkisinin çok sağlam olmasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı kalarak, milli eğitimin hedeflerine harfiyen uyarak, donanımlı, bilinçli ve güzel bireyler yetiştirmeye söz verdik. Yeni sınav sistemi YKS’de de bu sözümüzü tuttuk; aydınlık bireyleri, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaları için hayallerindeki üniversitelere hazır hale getirdik. Sevgili anne babalar, en çok da sizlerin inancını boşa çıkarmamak için mücadele verdik. Evlatlarınız yaşam konusunda bir büyük eşiği atlayarak hayallerindeki mesleğe bir adım daha yaklaşmış oldu. Bunu yaparken güzel bir karaktere sahip olmaktan, insanlığın erdemlerini edinmekten, sosyal ve kültürel anlamda kendini geliştirmekten öden vermediler. Öğrencilerimizden Doğukan Kalınoğlu bu amaca tam anlamıyla gönül vererek eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi olmuştur. Bu güzel başarıda emek veren başta öğrencimizi, ailesini, özveriyle çalışan eğitim kadromuzu yürekten kutluyorum” dedi.

Oğullarının büyük başarısının haklı gururunu yaşayan anne Serap Kalınoğlu ve Baba Mustafa Kalınoğlu, Doğukan Kalınoğlu’nun başarısından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Baba Mustafa Kalınoğlu ise, “ Ülkemizin geleceği için umutlanıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

"Sınavlara öğretmenlerimin anlattığı konuları tekrarlayarak hazırlandım"

YKS’ye okulda öğretmenlerin anlattığı konuları tekrarlayarak ve günde 2-3 saat çalışarak girdiğini belirten Doğukan Kalınoğlu ise başarısının sırrını şöyle açıkladı:” Sınava okuldaki öğretmenlerin anlattığı konuları tekrarlayarak çalıştım. Birde öğrenmekten ziyade öğreterek öğrenmeye çalıştım. Böyle olunca öğrendiklerim daha kalıcı oldu. Eksikliklerime baktım. İyi olduğum konulardan ziyade eksik olduğum konuların üzerine gittim. Günde 2-3 saat ders çalıştım. Bölüm olarak hukuk ve ekonomi üzerinde çalışmak istiyorum. Bir ülkede ekonomi ve hukuk iyi olursa toplum gelişir. Akademisyenlik düşünüyorum. Sınav anında heyecanlanmamak lazım. Hepimiz aynı hedefler üzerinden ilerliyoruz. Okulun basketbol takımındaydım. Satranç oynuyordum. Müzikle ilgileniyordum ve piyano çalıyordum. Sosyal ve kültürel faaliyetlere da zaman ayırdığım için sınavın stresini fazla yaşamadım”