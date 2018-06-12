Yoksullara ‘Şefkatli eller’ aracılığıyla sanatçı desteği

Ayvalık’ta kendisine ait müzik organizasyonu firması bulunan ve sahnelerde söylediği şarkılarla gönüllerde taht kuran Uzunoğlu, her yıl Ramazan ayı içerisinde sessiz sedasız gerçekleştirdiği yardımlarından birini de Şefkatli Eller’e teslim etti.

Onlarca gıda poşetini dernek başkanı Fatma Cavlı’ya teslim eden Eşref Uzunoğlu, muhabirimizin ısrarlı talebi sonucunda yaptığı açıklamada, insanların yaptıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken bunu reklam malzemesi yapmaması gerektiğine işaret etti.

Eşref Uzunoğlu, “Ancak ne yazık ki, Ramazan ayında iftar verenler, basını davet ederek yaptıkları hayırı reklam malzemesi olarak kullanmayı da yeğliyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ben, ailemle birlikte bugüne kadar yüzlerce ihtiyaç sahibi olduğuna inandığım aileye gerek Ramazan ayında, gerekse de Ramazan ayı dışında sessiz sedasız bu tür destekleri bütçem dahilinde yapmaya çalışıyorum. Ama bugün tesadüfen gazeteci arkadaşlarım olarak sizlere rastladım. Asla fotoğraf bile çektirmem bunları yaparken. Ama ısrarınız nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğini hissettim” dedi.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçlı bu tür çalışmalarına her zaman elinden gelen desteği vermeye çabaladığını ifade eden Uzunoğlu, “Ayvalık Şefkat Evleri’nin değerli başkanı Fatma Cavlı gerçekten çok anlamlı ve önemli bir misyonu üstlenerek, hayırseverlerle, yoksul insanlar arasında gönül köprüsü kurmuş durumda. Bu yüzden de sadece Ramazan aylarında değil, yılın 12 ayında yoksul insanların tencerelerini kaynatmasını sağlıyor. Bu yüzden de her yıl bu tür yardımlarımın Şefkat Evleri Derneği tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından son derece derin bir haz alıyorum” diye konuştu.