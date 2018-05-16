Yolcu sayısı yüzde 90 arttı

Yolcu sayısındaki yüzde 90’lık artış büyük dikkat çekti.

Çanakkale kahramanı Koca Seyit’in ismini taşıyan Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı uçuş ve yolcu sayısındaki artış ile dikkatleri üzerine çekiyor. Edremit Körfezi’nin 2017 yılının nisan ayı sonu rakamlarına göre 62 bin 62 yolcuya hizmet verilirken bu yıl iç hatlarda 112 bin 234 yolcuya, dış hatlarda ise 4 bin 986 yolcuya hizmet verildiği öğrenildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre yolcu artışı yüzde 90 olarak kayıtlara geçti.

2017 yılının ilk dört ayında 536 ticari uçuşun gerçekleştiği Edremit’e 2018’in ilk dört ayında 918 ticari uçuş gerçekleştirildi. Ayrıca 2018 yılında Balıkesir Koca Seyit Havalimanına 6 bin 288 uçak iniş ve kalkış yaparak kayıtlara geçti.