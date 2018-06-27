Yükseköğretim Kurumları Sınavı güvenlik toplantısı yapıldı

Edremit İlçesinde 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2018-YKS) öncesi öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde sınava girmeleri için Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında; ÖSMY Edremit Sınav Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raif Sakin, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan ve Öğr. Gör. Serkan Yeşilırmak’ın katılımıyla Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından 30 Haziran- 1 Temmuz 2018 tarihlerinde Edremit ilçesinde yapılacak olan sınavlara; YKS-1. Oturum (Temel Yeterlilik Testi) sınavına 7 bin 318 aday, YKS-2.Oturum (Alan Yeterlilik Testi) sınavına 6 bin 163 aday ve YKS -3. Oturum Testi (Yabancı Dil Testi) sınavına 492 aday’ın 850 gözetmen eşliğinde ter dökecek.

Kaymakamlık Makamında gerçekleşen Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısında; güvenlik tedbirleri ile sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri arasında; sınav evrakının muhafaza edilmesi, sınav esnasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve ilgili kurumların görev ve sorumlulukları görüşüldü.

Sınava ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Sınavı öncesi, sınav günü ve sınav sonrası alınacak tedbirleri ele aldık. Sınavların güzel bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirleri üst seviyede tutarak sınavın güvenli bir şekilde yapılması için önemler alıyoruz. 2018 Yüksek Öğretim kurumları Sınavlarına girecek tüm adaylara başarılar diliyor, sınavda görev alacak tüm yetkililerimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.

ÖSMY Edremit Sınav Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raif Sakin yaptığı açıklamada, “İlçemizde toplam 13.973 öğrencimiz sınava girecektir. 30.06.2018 günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi için 7 bin 319 adayımız 35 binada, 01.07.2018 günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi için 6164 adayımız 28 binada ve 01.07.2018 günü saat 15:45 ‘te gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi için 492 adayımız 2 binada ter dökecek. Gerçekleştirilecek olan sınavın tüm öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulunarak sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.