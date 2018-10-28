Yüksekokul ile turizm gelişiyor, ilçe kalkınıyor

BUBYO'da, Doğal kaynakları riske atmadan, temiz yaşam alanlarını tahrip etmeden, zengin kültürel mirasını ve insani değerlerini geleceğe taşıyarak turizm gelişimini sağlamanın amaçlandığı, Burhaniye Ticaret Odası ile beraber yürütülen ‘Burhaniye Turizm Master Planının Hazırlanması Projesi' isimli proje için çalışmalarıda devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Muammer Bezirgan Afyon'da düzenlenen 19. Ulusal Turizm Kongresine katılarak 2020 yılında gerçekleştirilecek olan 21. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresinin Balıkesir Turizm Fakültesi ile birlikte Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirilmesi için protokol imzaladığı açıklandı. Burhaniye'de gerçekleştirilecek olan kongre, bölge turizminin ön plana çıkartılması adına büyük önem taşıyor. Göreve geldiğinden beri bir çok projeye imza atan ve BUBYO Uygulama Oteli'nin yıllık cirosunu iki katına çıktığına dikkat çeken Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Körfez bölgesinde 2018 yaz sezonunda ağırlayabildiğimiz 20 bin 186 misafir, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz 5 Çalıştay, 5 Eğitim grubu ve 32 farklı topluluk ile 9 kongreye ev sahipliği yapabilmemiz; bu kongrenin BUBYO Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilmesi adına bizlere önemli referanslar sağladı. Ben ve arkadaşlarımın bu işleri gerçekleştirirken en çok güç aldığımız olgu ise yüksekokulumuz BUBYO ve Balıkesir Üniversitesidir. 21. Ulusal Turizm Kongresi ve 4. Uluslararası Turizm Kongresinin Burhaniye ve dolayısıyla Körfez'e ve Balıkesir'e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.