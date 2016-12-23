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23 Aralık 2016 16:03

Yüksekokul öğrencilerinden Halep’e yardım

Yüksekokul öğrencilerinden Halep’e yardım

23 Aralık 2016 16:03

Burhaniye Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda(KYK) kalan öğrenciler, tarafından Halep için yardım kampanyası başlatıldı.
KYK Orjan ve Ören öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Halep’te ki savaş mağdurlarının yaralarını bir nebzede olsa sarabilmek için seferber oldular. Kısa sürede kıyafet ve kuru gıda başta olmak üzere ihtiyaç olabilecek yardımları toplayan öğrenciler, toplanan yardım malzemelerini Burhaniye Belediyesi’ne teslim ettiler. Yardım malzemelerini teslim alarak KYK il müdürlüğüne teslim edecek olan Burhaniye Belediyesi de öğrencilere lojistik olarak destek verirken Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır’da öğrencilere duyarlılığından dolayı teşekkür etti. KYK İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere hazırlanan yardım malzemeleri, Burhaniye Belediyesi tarafından Pazartesi günü yerine ulaştırılacak.



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