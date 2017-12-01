Yüksekten düşen gencin organları 5 kişiye umut oldu

Gencin bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Gönen ilçesinde 25 Kasım’da yüksekten düşme sonucu ağır yaralanarak Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan 28 yaşındaki Muhammet Seçme, Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi’nde dün beyin ölümü gerçekleşen Seçme’nin ailesi gencin organlarını bağışlama kararı alınca hummalı bir koşuşturma başladı. Önce Bursa Organ Nakil Koordinasyon Merkezi, ardından da Ankara’daki Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile temasa geçildi. Bandırma Devlet Hastanesine gelen organ nakil ekipleri, Seçme’nin akciğer ve kalbini İstanbul Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karaciğerini Bursa Uludağ Tıp Fakültesine, iki böbreğini ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde organ bekleyen 5 farklı hastaya ulaştırmak için yola çıktı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, "Ayın 25’inde Gönen ilçesinde yüksekten düşme sonucu hastanemize getirilen hastamız kabul edildi. Yoğun bakımda takibi yapılan hastamızın dün 13.00 itibarıyla beyin ölümü gerçekleştirildi. Ailesinin organlarını bağışlaması nedeniyle gerekli işlemler yapıldı. Bugün hastamızın akciğer ve kalbi İstanbul Koşuyolu Hastanesine, Karaciğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekleri ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine gönderilerek 5 vatandaşımız yeniden hayata tutundu. Kutsal bir cuma gününde ailesinin organları bağışlamasından dolayı müteşekkiriz. Hastamıza Allah’tan rahmet, ailesine teşekkür ediyoruz. Hastanemiz bu yıl organ nakli donörü konusunda Türkiye birincisi olmuştur. Bölge ve Bandırma halkımızı organ nakline duyarlılıklarından dolayı kutluyorum" dedi.