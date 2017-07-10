Yunanistan’da Ali Efe rüzgarı

ve 8. etaplarında 1. olarak Avrupa Şampiyonu oldu. Yeğin, bu başarısı ile 2018 Dünya Şampiyonası’nda yarışma hakkını elde etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ali Efe Yeğin, pistlerde fırtına gibi esiyor. BMU Avrupa Şampiyonası genel klasman birincisi olan başarılı sporcu, Yunanistan’da gerçekleştirilen BMU Avrupa Şampiyonası 7. ve 8. etap yarışlarına katıldı. Hafta sonu Yunanistan’ın Serres pistinde gerçekleştirilen ve Türkiye’den 17 yarışçının katıldığı yarışmalarda İsrail, Almanya, İtalya, Sırbistan, Romanya gibi ülkelerin yarışmacıları da mücadele etti. 600 sınıfında yarışan Milli sporcu Ali Efe Yeğin, 7. etap yarışında en yakın rakibine 8 saniye fark atarak 1. oldu. 8. etap yarışmasına genel klasman birincisi olarak katılan Ali Efe Yeğin, iyi bir çıkış yaparak yarışta pozisyonunu korudu ve çekişmeli geçen mücadelenin sonrasında rahat bir şekilde yarışı rakiplerinin önünde bitirdi ve Avrupa’nın en büyüğü oldu. Kupa töreninde İstiklal Marşı’nı dinleten Ali Efe Yeğin, bir kez daha gururumuz olmayı başardı.

Ali Efe Yeğin, BMU Avrupa Şampiyonası’nda geride kalan 5 etabı da 1. tamamlayarak genel klasman birinciliğini de sürdürmek istiyor. Şampiyon sporcu, bugüne kadar elde ettiği 8 etap birinciliği ile 2018’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Ali Efe, bundan sonraki 5 etabı kazanamasa bile Dünya Şampiyonası’na gidecek. Eylül ayında Dünya Şampiyonası için start iznini alacak olan Ali Efe Yeğin’in en büyük hedefi Türkiye’yi ve Balıkesir’i en iyi şekilde temsil ederek Dünya Şampiyonu olmak. Avrupa’daki başarısını Dünya Şampiyonası’nda da sürdürmek istediğini ifade eden Ali Efe, kendisine güvenenleri mahcup etmediği için mutlu olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu’na ve tüm yöneticilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.