Yusuf Kaplan Sındırgı'da konferans verdi

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, Sındırgı'da “Medeniyet Tasavvuru” konferansı” verdi.

Sındırgı'da “Medeniyet Tasavvuru” konferansı ile gazeteci - yazar Yusuf Kaplan misafir edildi. Halk Eğitim Salonunda Sındırgı Belediyesi öncülüğünde, İmam Hatip Okulları Platformu, Sındırgı İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Memur-sen ve Diyanet Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen konferansta Kaplan Medeniyet Tasavvuru'nu anlattı. Konferansa Sındırgılı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

“ Sındırgı gerçekten doğal ve güzel bir şehir ”

Program sonrasında konferans ve ilçe ziyareti ile ilgili düşüncelerini dile getiren Kaplan “Benim derdim hakikat. Gerisi teferruat. Ben bu zamana kadar hiçbir cumhurbaşkanının, bakanın uçağına binmedim, toplantısına katılmadım. Biz fikir adamıyız, ilim adamıyız. Siyasetçilerin peşinde koşturamayız. O zaman hakikatten eser kalmaz. Kurduğunuz cümlenin anlamı olmaz. Onun için rahat konuşuyorum. Bunu özellikle paylaştım. İlk karşılaştığımız andan itibaren Sındırgı için dertli yanı hoşuma gitti. Çok nadir rastladığım özelliklerden birisi. Yani insanlar başka tellerden çalıyor. İlginç Ekrem başkan dertten girdi. Güzel oldu. Bu dertli yapısı da Sındırgı'da güzel işler ortaya çıkmasına sebep olmuş. Güreş müzesinden, hanımeli çarşısına insana dokunan birçok faaliyet gördüm. Doğası güzel, insanları sıcak ve samimi. İnşallah yolumuz bir daha düşecek buralara. Güzel bir konferans olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Program sonunda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Yusuf Kaplan'a Yağcıbedir halısı hediye etti.