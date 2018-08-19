Yüzlerce yıllık gelenek Sarıkız Hayrı yapıldı

Güre Sarıkız Hayrı”, Sarıkız’ın yaşadığına inanılan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiinde yapıldı.

Edremit’e bağlı Güre-Kavurmacılar Mahallesi’nde yaşadığına inanılan Kaz Dağları’nın en bilinen efsanelerinden biri olan Sarıkız anısına, Edremit Belediyesi tarafından 29.’su düzenlenen anma etkinlikleri ve hayrı yapıldı. Kavurmacılar mevkiinde Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayan hayırda geceden hazırlanan kazanlar dolusu yemek ve şerbetler katılan vatandaşlara ikram edildi. Sabah saat 10.00’da başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden etkinlik için Güre Mahallesi’nden Kavurmacılar mevkiine otobüs seferleri düzenlendi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Yaşadığımız bu güzel toprakların asırlık geleneği olan "Sarıkız Hayrı"nın 29.sunda Güre Kavurmacılar mevkiinde konuklarımızla biraradayız.”dedi. Bu yılda Sarıkız hayrına vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.