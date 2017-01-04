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04 Ocak 2017 13:25

“Z Kütüphane” açıldı

“Z Kütüphane” açıldı

04 Ocak 2017 13:25

Balıkesir’in Edremit ilçesinde okul ziyaretleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte okulları ziyaret ederek incemelerde bulunan Kaymakam Ali Sırmalı okul müdürlerinden eğitim öğretim faaliyetleri ve okulların ihtiyaçları ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra ilçenin ikinci Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı.
Ziyaretleri kapsamında İlk olarak 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları gezen Kaymakam Ali Sırmalı öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun ek binasında incelemelerde bulunan Kaymakam Sırmalı’ya Okul Müdürleri Cantürk Akbaba ve Hasan Zorer eşlik etti.
Daha sonra Cumhuriyet İlkokulunda “Z Kütüphane” (Zenginleştirilmiş Kütüphane) açılışını gerçekleştiren Kaymakam Ali Sırmalı: "Zengin kitap içeriği ile öğrencilerimizin hizmetine sunulan Z Kütüphanesi’nin hayırlı olmasını diliyor emeği gecenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Edremit’in ikinci “Z kütüphanesi” ne sahip olan Cumhuriyet İlkokulunun “Z kütüphane” açılışına okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve okul aile birliği üyeleri katıldı. Son olarak Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunu ziyaret ederek burada öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Ali Sırmalı Okul Müdürü Kural Eken’den bilgiler aldı.



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