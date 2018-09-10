Zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Mehmet Ertaş ve Tamer Acar ile birlikte Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192'inci yıldönümü dolayısıyla zabıta personeliyle Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Zabıta çalışanlarının haftasını kutlayan Başkan Saka "Kamu düzeni için sizler zorlu koşulları aşabilen, samimi, hoşgörülü ve adaletli bir şekilde çalışmayı kendisine prensip edinmiş kişilersiniz. Yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzünü temsil ediyor, zor bir görevi üstleniyor, yurttaşlarımızın huzuru ve güveni için çalışıyorsunuz. Zorlu bir görevi özveriyle yerine getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, Zabıta Haftanızı kutlayarak çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Zabıta Müdürü Cemal Sözer de Başkan Saka ve başkan yardımcılarına teşekkürlerini ileterek "Bizlere verdiğiniz destek ile görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Edremit'imiz için gece gündüz demeden her daim görevimizin başındayız."dedi.