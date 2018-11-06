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Zabıtadan etiket denetimi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ilçe belediye zabıtası kentteki market ve pazar yerlerinde fiyat etiketleri denetimi gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilçe belediye zabıtası kentteki market ve pazar yerlerinde fiyat etiketleri denetimi gerçekleştirdi.


Türkiye genelinde enflasyonla topyekun mücadele çerçevesinde uygulanan fiyat denetimleri Bandırma'da da gerçekleştiriliyor. Belediye zabıtaları kent genelindeki pazar yerleri ve marketlerde satılan ürünlerin etiket denetimlerini yaptı. Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ürün fiyatlarında alışılmışın dışında fiyat farklılıklarını denetleme ve tespit etme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pazar tezgahları, bakkal ve marketlerde yapılan denetlemelerde vatandaşların mağdur olmaması için tüm ürünlerin fiyatları tek tek kontrol edildi. Etiketsiz olarak satışı yapan iş yerlerine ise ihtar cezası verildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini ifade ettiler.

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