Zekai Kafaoğlu’ndan birlik çağrısı

Akçay Mahallesi’nde Sarıkız Meydanı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Ali Sırmalı, "Edremit ilçemiz deniziyle, termaliyle Kazdağları’yla, zeytin ve zeytinyağı ile ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Her yıl milyonlarca insan ilçemizi ve körfezi ziyaret etmektedir. Bu anlamda amacımız bu güzel ilçemizi daha yaşanır ve daha güzel hale getirmek en büyük amacımızdır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu son günlerde yaşanan olayları hatırlatarak, "81 milyon vatandaş birbirimizi kucaklayacağız. Bize bizden başka hiç kimsenin faydası yok. Etrafımızda cereyan eden olayları görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından başka kimsenin faydası yok. Onun için bayrağımıza sahip çıkacağız, Ezanımıza sahip çıkacağız, vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız Allah’ın izniyle. Biz bir olursak, beraber olursak, iri ve diri olursak kimse bize bir şey yapamaz. Tarih boyunca da bunun örnekleri var. Önemli olan bizim içerden vurulmamamız. Bizim dost ve kardeş olmamız. Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi seviyor olmamız" dedi.

Belediyecilikte artık trendin değiştiğini belirten Başkan Kafaoğlu, "Şehirlerimizi, yerleşim yerlerimizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine mutlaka hazırlayacağız. Ama insanlar öncelikle kendi hayatını kolaylaştıran o küçük dokunuşları da son derece önemsiyorlar. Onun için Cumhurbaşkanımız ’Millet Bahçeleri’ dedi. Burada maksat insanları mutlu ve huzurlu edecek yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, yeşil alanlar, kütüphanesi içinde kıraathanesi olan ve insanların yaşantısına dokunan bu millet bahçelerini önemsiyor ve Türkiye’nin her yerinde bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizde ilkini geçtiğimizi gün İvrindi ilçemizde temelini attık. Yaklaşık olarak 52 bin metre kare alanda ilk Millet Bahçesinin temelini attık. Burası Taksim Meydanından büyük. Taksim Meydanı 42 bin metrekare. İvrindi’de temelini attığımız Millet Bahçesi 52 metre kare” dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de sahneye çıkarak vatandaşlara seslendi. Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Ceyhun Damla, davetlilere şarkılarıyla güzel bir konser dinletti. Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akçay Sarıkız Meydanı ve Kordon yenilemeleri toplam 9 bin 300 metrekare alanı kapsıyor. Yaklaşık bin metrekarelik yeşil alan çalışmasını da içinde barındıran proje kapsamında oturma grupları, çocuk oyun alanları, kordon yürüyüş yolları yer alıyor.