İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytin ihalesi yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde Belediyeye ait zeytin ihaleleri Belediye Başkanlık makamında açık arttırma usulü ile yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Belediyeye ait zeytin ihaleleri Belediye Başkanlık makamında açık arttırma usulü ile yapıldı.


Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediye bünyemizde bulunan zeytinlik tarla ve arazilerimize kendi gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. Bizlere bırakılan bu emanetlerden en iyi şekilde verim almak ve gelir elde edebilmek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çalışanlarımız ile 365 gün boyunca bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Amacımız Zeytin verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sonunda Belediye bütçesine gelir sağlamaktır. Bu yılda ağaç üzerinde zeytin ihalelerini gerçekleştirdik. Tahmini 3 bin 864 çuval zeytinimizi ihale usulü satışını geçekleştirdik. Yoğun bir katılım oldu ve son derece çekişmeli geçen zeytin ihalelerimizi akşam geç vakitlerde sonuçlandırdık. İhaleye katılan müstahsillerimize ticaret erbabı iş adamlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli bir zeytin sezon diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.