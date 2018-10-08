Zeytin ihalesi yapıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Belediyeye ait zeytin ihaleleri Belediye Başkanlık makamında açık arttırma usulü ile yapıldı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediye bünyemizde bulunan zeytinlik tarla ve arazilerimize kendi gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. Bizlere bırakılan bu emanetlerden en iyi şekilde verim almak ve gelir elde edebilmek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çalışanlarımız ile 365 gün boyunca bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Amacımız Zeytin verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sonunda Belediye bütçesine gelir sağlamaktır. Bu yılda ağaç üzerinde zeytin ihalelerini gerçekleştirdik. Tahmini 3 bin 864 çuval zeytinimizi ihale usulü satışını geçekleştirdik. Yoğun bir katılım oldu ve son derece çekişmeli geçen zeytin ihalelerimizi akşam geç vakitlerde sonuçlandırdık. İhaleye katılan müstahsillerimize ticaret erbabı iş adamlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli bir zeytin sezon diliyorum” dedi.