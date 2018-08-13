Zeytin Kümelenmesinden, Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş ve Tamer Acar ile Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker ve ilgili personeller “Edremit Zeytin Kümesi” adına bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve Zeytin- Zeytinyağı Üretici firmaların katılımını sağlamak adına Eylül ayında yapılacak olan bilgilendirme toplantısına davet etmek amacıyla Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.