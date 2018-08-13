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13 Ağustos 2018 15:51

Zeytin Kümelenmesinden, Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Zeytin Kümelenmesi, çalışmaları hakkında bilgi vermek için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret ettiler.

Zeytin Kümelenmesinden, Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

13 Ağustos 2018 15:51


Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş ve Tamer Acar ile Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker ve ilgili personeller “Edremit Zeytin Kümesi” adına bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve Zeytin- Zeytinyağı Üretici firmaların katılımını sağlamak adına Eylül ayında yapılacak olan bilgilendirme toplantısına davet etmek amacıyla Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.




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