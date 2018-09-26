İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytin üreticilerinde dev rekolte bildirimi

Erdek Bölgesinde faaliyet gösteren zeytinciler, kooperatife 1 milyon 631 bin ton zeytin rekoltesi bildirdi.


Erdekli zeytincilerin bu yıl yüzü gülüyor. Erdek'te bulunan 162 sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifine iki hafta içinde ortaklarından 596 kişinin, 1 milyon 631 bin kilo rekolte beyanında bulundu. Kooperatif Başkanı Abdullah Şenol, yüksek rekolte için şunları söyledi. “Zeytin sineği ve antraknoz denilen mantar hastalığı, bu yıl zeytin ürününe zarar verdi. Geçen yıla göre yüzde 40 oranında rekolte düşüşü olacağını tahmin ediyoruz. Zeytin rekoltesi ve veriminin yüksek olması için üreticilerimizin bilimsel yöntemlerden ayrılmamaları gerekir. Verimin fazla olması için de hasadın zamanında yapılması gerekir. Hasat, zamanında yapılırsa kışın dinlenme imkanı bulacak zeytin ağacı, bir sonraki yıl daha fazla verimli olur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.