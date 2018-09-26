Zeytin üreticilerinde dev rekolte bildirimi

Erdekli zeytincilerin bu yıl yüzü gülüyor. Erdek'te bulunan 162 sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifine iki hafta içinde ortaklarından 596 kişinin, 1 milyon 631 bin kilo rekolte beyanında bulundu. Kooperatif Başkanı Abdullah Şenol, yüksek rekolte için şunları söyledi. “Zeytin sineği ve antraknoz denilen mantar hastalığı, bu yıl zeytin ürününe zarar verdi. Geçen yıla göre yüzde 40 oranında rekolte düşüşü olacağını tahmin ediyoruz. Zeytin rekoltesi ve veriminin yüksek olması için üreticilerimizin bilimsel yöntemlerden ayrılmamaları gerekir. Verimin fazla olması için de hasadın zamanında yapılması gerekir. Hasat, zamanında yapılırsa kışın dinlenme imkanı bulacak zeytin ağacı, bir sonraki yıl daha fazla verimli olur” dedi.