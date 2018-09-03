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03 Eylül 2018 13:14

Zeytinli Rock Festivali 250 bin kişinin katılımıyla sona erdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Zeytinli Rock Festivali sona erdi.

Zeytinli Rock Festivali 250 bin kişinin katılımıyla sona erdi

03 Eylül 2018 13:14

250 bini aşkın müzikseverin katıldığı festivalin son günü dünya tarihinde ilklere imza attı.


Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği ’festivale paraşütle inme’ hayalini bu yıl gerçekleştirdi.


Bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştiren sanatçı büyük bir coşkuyla karşılandı. Murder King, Black Tooth, Sails of Serenity, The Madcap gibi ülkemiz metal müziğinin başarılı temsilcilerinin sıkı performanslarıyla başlayan son günde 50. sanat yıllarını geride bırakan Moğollar ve Türk heavy metal müziğin efsane grubu Pentagram da sahne aldı. Kapanışın dünyaca ünlü Brezilyalı heavy metal grubu Sepultura tarafından yapıldığı Zeytinli Rock Festivali muhteşem bir finalle sona erdi.


Duman’dan Athene’ya; Şebnem Ferah’tan Pentagram’a; Ceza’dan Ezhel’e yıldız isimlerin de aralarında bulunduğu 3 büyük sahnede 95 sanatçı ve grup performans sergiledi.




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