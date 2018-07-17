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17 Temmuz 2018 15:33

Zeytinlik yangını korkuttu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu.

Zeytinlik yangını korkuttu

17 Temmuz 2018 15:33


Edinilen bilgilere göre Kadıköy Mahallesi Bölge Trafik arkası zeytinlik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Zeytinlik alan içinde atılan hurda malzemenin tutuşması ile büyüyen yangında zeytin ağaçları hasar gördü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Edremit Grup Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Edremit Ziraat Odası yetkilileri daha önce de bölge halkını olası zeytinlik yangınlarına karşı uyardıklarını zeytinliklerde ot mücadele yapılması gerektiğini ve zeytinliklerin moloz, ambalaj atığı ve çöp dökme sahaları olmadığının altını bir kez daha çizdiler.




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