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05 Aralık 2017 12:44

Zeytinlikler çöplüğe döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinliklere çöp ve moloz dökülmesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

Zeytinlikler çöplüğe döndü

05 Aralık 2017 12:44


Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde bulunan zeytin bahçelerine belediyelerin ve vatandaşların moloz ve çöp attığını ifade eden mahalle sakinleri, kanunlar ile korunan zeytin ağaçlarına bu muamelenin yakışmadığını ifade ediyor. Bölgeye uzun zamandan bu yana çöp ve moloz döküldüğünü ifade eden vatandaşlar, yaptıkları video çekimi ile isyanlarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden İsmail Akpınar, “İnşaat artıklarının yanı sıra belediyenin ağaç temizliği sırasında ortaya çıkan atıklar buraya dökülüyor. Burası bize rahatsızlık veriyor. Hem koku, hem çevre kirliliği açısından çok rahatsızız. Gece gündüz kamyonlar gelip gidiyor. Buraya çöp ve moloz dökülmesini istemiyoruz” diyerek, zeytinlik alanların bir an önce çöp ve moloz yığınlarından kurtarılmasını istedi.




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