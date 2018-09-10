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Zeytinlikteki yangın diğer ağaçlara sıçramadan söndürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Cennetayağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bademli kavşağı mevkisindeki zeytinlik alanda bir ağacın yandığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, diğer ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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