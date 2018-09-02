Zeytinyağı fabrikasında milyonluk yatırımla üretim 3 kat artacak

Zeytinyağında marka olmak istediklerini anlatan İşletme sahibi Hasan Kökten, “Hibe desteği ile ikinci bir kontinü sistem zeytin işleme hattı alacağız. Bu sayede hem kapasitemizi arttırmış olacağız hem de dip ve silkim zeytinlerini bekletmeden üretime sevk edebileceğiz. Hibe desteği aldığımız proje ile forklift ve ona monte edilen kasa çevirme aparatı ve büyük ebatlı zeytin kasaları alacağız. Fabrikamıza gelen zeytinleri delikli olan büyük ebatlı kasalarda biriktirerek üretime sevk edeceğiz. Fabrikamızda zeytinyağında kalite kaybına sebep olan çuvalda bekletme sistemini bu proje ile kaldırmış olacağız. Krom çelik malzemeden imal nitelikli depolama kapasitemizde 100 ton olacaktır."dedi.

Geçtiğimiz sene uluslararası bir zeytinyağı tadım yarışmasında Öz Köyüm yağlarının altın madalya kazandığını anlatan Kökten, hedefimiz, sektörde kabul gören ve bilinen bir tadım jürisine sahip yarışmada ödül alan zeytinyağlarını ihracata hazırlayarak, bu tadı dünya tüketicilerinin de beğenisine sunmak olduğunu söyledi.

Zeytinyağı fabrikasının modernize edilmesinin ve kapasite artışının proje koordinatörlüğünü yürüten İsmail Çancı ise, “Pelitköy mahallemizden ve hinterlandındaki bölgeden elde edilen zeytinyağları nefaset olarak dünyaca ünlüdür. TKDK’ya sunduğumuz proje ile Pelitköy’e bir buçuk milyon liralık bir yatırım yapılacak. Hasan Kökten’e ait fabrikadan elde edilecek zeytinyağları ihracat yapılacak evsafta olacak. Firmaya ait ödüllü markanın avantajını ihracatta da kullanmak için firmaya ihracat alt yapısı desteği de sunacağız. Burhaniye’de faaliyet gösteren firmalar, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Burhaniye ilçemiz, ülke ve dünya çapında zeytin, zeytinyağı ve turizm de nitelikli bir marka olma yolundadır. Devlet büyüklerimizin, ülkemizin üretim ekonomisine geçişi için başlattıkları kampanyaya karınca kararınca destek olmak için, tercihlerimizin tamamını yerli malı ekipmanlardan yana kullandık”