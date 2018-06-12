Zeytinyağı üreticisi ucuz zeytinyağı için KDV’de indirim bekliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarımsal gündemi değerlendiren Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili ve Genel Sekreter Ali Yılmaz Dike, "Bölgemizde son 3-5 yıldan beri küresel mevsim değişiklikleri sebebiyle yaşanan olaylardan dolayı gerek zeytinde gerekse diğer ürünlerde mevsimler 15 gün geriye geldi diyebiliriz. Şu anda zeytin güvesine karşı ilaçlama çalışmalarını bitirme noktasındayız. Halbuki bunlar başka yıllarda 10-15 Haziran gibi başlıyordu. Bunun için mevsimsel değişiklikleri yakından takip ederek, eski alışkanlıklara bağlı kalmayarak muhakkak ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat odaları ile birlikte üreticilerimizin hareket etmesini istiyorum" dedi.

Türkiye’nin zeytinyağında hızlı bir büyüme içinde olduğunu ifade eden Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin de, "Zeytinyağında Mehdi Bey zamanında başlayan süreç doğru bir hedefi tarif etmiştir. Bu da 700 bin ton üretimdir. Esasında rahmetli Rahmi Çağan’ı anmadan geçemeyeceğim. 57. hükümette bozuk orman alanlarını zeytinciliğe açmasıyla başlayan zeytine değer veren bir süreci yaşamıştır Türkiye. Bu başlangıçtır, böyle devam edip geldi. Bu Mehdi Bey zamanında çok üst düzeye taşındı. Geçen yıl üretim 287 bin ton seviyelerinde oldu ama bunu nedense açıklamadılar. Bu bir eksikliktir" diye konuştu.

İç piyasada tüketimin artması gerektiğini ancak diğer sıvı yağlar ile rekabet konusunda zeytinyağının desteklenerek tüketiciye daha ucuz ürün sunulması gerektiğini ifade eden Başkan Çetin, "Şu ana kadar ihracatta dökme yaklaşık 28 bin ton, varilli 5 bin 500 ton ve ambalajlı 12 bin 600 ton ile toplamda 46 bin ton civarında bir ihracatımız var. Bunun parasal karşılığı da aşağı yukarı 187 milyon dolar. Ama bu daha fazla olmalı. Bu rakamlar bulunduğumuz tarih itibariyle. Daha sonra Ağustos’a doğru artacaktır bunlar. İhracatın 100 bin tonu geçeceğini hesaplıyorum ben. Ama iç piyasada da 120 bin ton bir tüketim var. Bu artık biliniyor. 80 milyon nüfusta kişi başına 1 buçuk, 2 ton kilo tüketim olduğunu düşündüğümüzde 150 bin ton olması bekleniyor ama ekonomik tercihler sebebiyle tüketicinin başka ürünlere kayma ihtimalini de göz önüne almak lazım. Bunun içinde zeytinyağının Türkiye’de tüketilmesini sağlamak için kesinlikle bazı tedbirlerin alınması lazım. Halkın daha ucuza zeytinyağı tüketmesi için, üreticinin zarar görmeden devletin bazı sübvansiyonlar yapması lazım. Nedir bunlar, KDV indirimi gibi, zeytinyağı üreticisine prim vermek gibi" dedi.