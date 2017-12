Zeytinyağında yanlış bilinen doğrular

13 milyon civarında zeytin ağacı varlığı ile ülkenin önemli yeşil zeytin ve zeytinyağı üretim merkezleri arasındaki Edremit Körfezi’nde bu yıl çok kaliteli zeytinyağları üretildiğine vurgu yapan Balcı, zeytinyağının bilinen tüm yağlar arasında en faydalı yağ olduğunu ve mutlaka her yağ ihtiyacı olan gıdaya konulması gerektiğini belirtti. Ağızda acı ve yakarlık hissi bırakan zeytinyağlarının en kaliteli ve faydalı yağ olduğunu belirten Mehmet Balcı, “Bu sene kalite anlamında zeytinimiz çok kaliteli. Yazın zeytin güvesi ve zeytin sineği gibi zararlıları çok az gördük. Bu nedenle asitler oldukça güzel çıkıyor. 2-3 dizyem yağlar görülüyor. Normalde 5-6 dizyem yağ almaktaydık son yıllarda. 0-5 ve 06 asit yağlar var. Peroksitler gayet güzel ve düşük. Zeytinyağlarının nefaseti bu yıl çok güzel. Yakarlık ve acılık gayet yüksek ve iyi. Bu özellikler, zeytinyağındaki fenollerin yüksek olduğunu gösterir. Yani zeytinyağının, hastalıklara, kansere iyidir dediğimiz bölümleri bu sene oldukça yüksek seviyelerde. Bunu tadından çok hissedilir derecede anlıyoruz. Yakarlık ve acılık konusunda insanlar bu duruma çok alışık değiller. Buna olumsuz tepkiler gösteriyorlar. İyi bir zeytinyağı yakar ve acı olmalıdır. Yakar dediğimiz şey, boğazımızda hissettiğimiz acıdır. Acılık ta, dilimizde hissettiğimiz karabiber veya hardal yakarlığıdır. Bunların zeytinyağında olması çok iyi bir durumdur. Ne kadar bu özellikleri yüksek olursa o zeytinyağı o kadar iyidir. Tüketici alışkanlıkları bu konuda çok önemlidir. Yaptığımız yemeklerde de önem taşır. Her yemeğe veya her kullanıma göre zeytinyağı bulmak mümkündür. Özellikle soğuk yemeklerde, soğuk mezelerde yakarlığı yüksek yağlar tercih edilmelidir. Daha yumuşak yağları, daha olgun zeytinlerden üretilmiş yağları da pişirmede kullanmak gerekir. Yağ gerektiren her yiyecekte zeytinyağı kullanmak sağlık açısından çok önemlidir. Zeytinyağı diğer tüm gıda yağları arasında en kalitelisidir ve her gıdada gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Lütfen başka bir yağ tüketmeyin. Zeytinyağı tüketin sağlıklı kalın” dedi.