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12 Temmuz 2017 12:17

Zeytinyağında yarışmalarda ödül alanlara ödül verildi

Edremit Ticaret Odası’nın Edremit Yeşil Çizik Zeytini ve Zeytinyağı tanıtımında ulusal ve uluslararası anlamda başarılı olan üyeleri için düzenlediği ödül töreni gerçekleştirildi.

Zeytinyağında yarışmalarda ödül alanlara ödül verildi

12 Temmuz 2017 12:17


Geçtiğimiz sezon boyunca bölgede üretilen zeytinyağları ile ulusal ve uluslararası zeytinyağı kalite yarışmalarında dereceye giren firmalara Edremit Ticaret Odası tarafından Edremit Yeşil Çizik Zeytini ve zeytinyağı tanıtımına katkılarından dolayı ödülleri verildi. Gürede bir termal otelde gerçekleşene ödül törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Edremit Belediye Başkanı Kamil Sakar, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, ve sektör temsilcileri katıldı.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girerek Edremit ve zeytinyağının tanıtımını yapan firma temsilcilerine teşekkür etti.




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