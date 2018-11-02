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Zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonundan yola çıkmaya çalışan İbrahim C. yönetimindeki 10 BCJ 06 plakalı araçla, Peri Gürkan S. idaresindeki 10 BGB 58 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yol kenarına savrulan İbrahim C.'nin aracı yol kenarında park halindeki 35 AE 1581 plakalı otomobil ile de çarpıştı.


Kazada, İbrahim C. başından yaralanarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bayan sürücü Peri Gürkan S. ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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