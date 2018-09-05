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05 Eylül 2018 13:39

Ziraat Odası taş binayı geri istiyor

Ziraat Odasının kullanımda iken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanım hakkı elinden alınan tarihi taş binayı Karesi Ziraat Odası tekrar almak için çalışıyor.

Ziraat Odası taş binayı geri istiyor

05 Eylül 2018 13:39


Yıllarca ziraat odasının satış yeri ve ofis olarak kullandığı tarihi gazhane binasının Büyükşehir Belediyesi tarafından Akpınar Vakfına verdiği kullanım hakkını iptal etmesi sonrası Ziraat Odası tekrar kullanım hakkını almak için atağa başladı. Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat basın toplantısı düzenleyerek, Taş bina 20 bin ziraat odası üyesinin alın teri ile yapılmış bir bina olduğunu belirterek, “ Taş bina Bursa Tabii Varlıklarının Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün onayladığı proje ile Ziraat Odası tarafından yapılmış bir binadır. Bu binanın temelinde belediyenin ne bir kuruş parası ve bir tuğlası yoktur" dedi


. Taş binanın kendilerine ait olduğunu ve eski Belediye Başkanı Sami Gökdeniz tarafından ziraat odasına tahsis edildiğini ve o zamanın yönetimi çiftçilerin paraları ile taş binayı yaptıklarını belirten Sözat, virane halindeki taş binaya o zamanın parası ile çok para harcandığını söyledi. Sözat, "O zaman harcanan para ile Manisa Ziraat odasının alta 500 metreye oturmuş satış dükkanı olmak üzere 4 katlı bina yaptılar. Ziraat Odası taş binanın virane haline gelmesini hiçbir zaman istemez. Taş binayı almak için mücadelemiz sürüyor ve sürecek" şeklinde konuştu.




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