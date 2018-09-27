Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Balıkesirspor Baltok 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Maçtan dakikalar:
19. dakikada sağ kanattan Mehmet Boztepe'nin köşe atışında ceza sahası içinde Otoo'nun plase şutu kaleci Serkan'da kaldı.
28. dakikada Ferat Yaşar, Steve Beleck'e yaptığı sert faulün ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
30. dakikada Mehmet Boztepe'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Otoo kafa ile topu filelere gönderdi. 1-0
55. dakikada Sedat Şahintürk'ün ceza sahası çizgisinin üstünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
65. dakikada Okan'ın ortasında ceza sahası içinde Muhammed Ali Doğan'ın kafa vuruşu filelere gitti. 3-0
68. dakikada Steve Beleck ceza sahası içinde kaleci Serkan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kulanan Beleck topu ağlarla buluşturdu. 4-0
84. dakikada Mehmet Boztepe'nin ortasında ceza sahası içinde Rahmi Anıl Başaran'ın şutu filelere gitti. 5-0
Stat: Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Furkan Çil, Foxi (Nizamettin Çalışkan dk. 59), Okan Alkan, Uğur Aygören, Mahatma Otoo (Sedat Şahintürk dk. 46), Steve Beleck (Rahmi Anıl dk. 69), Tomislav Glumac, Doğa İşeri
Yedekler: Asil Kaan, Cüneyt Köz, Serdar Güncü, Kağan Kayalı
Teknik Direktör: Giray Bulak
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek, Rıdvan Okuş (Volkan Geyik dk. 77 ?), Emre Tekin Pınar (Yiğitcan Gölboyu dk. 33), Nezir Özer, Muhammed Burak, Mehmet Sıddık, Ömer Karancı, Oğuz Çetinkaya, Ferhat Yaşar, Mansur Çalar (Hasan Küçcük dk. 59)
Yedekler: Erdi Yokuşlu, Gökhan Lekesiz, Mehmet Erkut, İlyas Akan
Teknik Sorumlu: Recep Bayık
Goller: Otoo (dk. 30), Sedat Şahintürk (dk. 55), Muhammed Ali Doğan (dk. 65), Steve Beleck (dk. 68 pen.), Rahmi Anıl Başaran (dk. 84) (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Ferat Yaşar (dk. 28) (Amet Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)