Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu : Bandırmaspor Baltok: 3 - Gaziosmanpaşa : 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu karşılaşmasında Bandırmaspor Baltok, evinde Gaziosmanpaşa'yı 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar İla , Gürcan Dönmez
Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç, Erdi Öner, Fatih Üge, Ömer Faruk Ermeç, Doğan Can Davas, Muharrem Efe, Oğulcan Şahin, Yunus Özdemir, Ömer Çoban, Ömer Faruk Boz (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 72), Fatih Kıran (Rıza Efendioğlu dk. 61)
Gaziosmanpaşa: Armağan Vatanoğlu, Kazım Birkan, Evren Kürkçü, Gökhan Caba, Furkan Ersekmen, Safa Serbest, Sezer Hasan Erden (Tunahan Ergül dk. 53), Ömer Faruk Kalfa, Yahya Durmuş (Murat Orhun Balata dk. 74), Ahmet Aksel ( Emirhan Yavuz dk. 63), Alpaslan Bağımsız
Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 27 ve 62), Doğan Can Davas (dk. 67) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Boz, Ahmet Said Kıvanç (Bandırmaspor), Sezer Hasan Erden, Kazım Birkan (Gaziosmanpaşa)