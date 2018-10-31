Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur : Bandırmaspor: 2 - Van Büyükşehir Belediyespor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında Bandırmaspor, evinde Van Büyükşehir Belediyespor'a uzatma dakikaları 0-0 tamamlanan maçta, penaltılarda 4-2 mağlup olarak kupadan elendi.
Penaltı atışlarını Bandırmaspor'dan Nurettin Kayaoğlu, Ömer Faruk Ermeç gole çevirirken, Van Büyükşehir Belediyespor'dan ise Burçak Özkanca, Mesut Saray, Serdar Cansu ve Barış Sağır attı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Altan, Çetin Öncel
Bandırmaspor : Ahmet Said Kıvanç, Yasin Yıldız, Yusuf Akyel, Fatih Üge (Ömer Faruk Ermeç dk. 67), Berat Jonathan Ustabaşı, Muharrem Efe (Doğan Can Davas dk. 67 (Erdi Öner dk. 91 ?)), Nurettin Kayaoğlu, Mete Sevinç, Yunus Özdemir, Ali Han Tunçer, Fatih Kıran
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Ömer Yanık (Barış Sağır dk. 106 ?), Soner Birinci, Cemal Doğu (Serdar Cansu dk. 85 ?), Emre Toptan, Tahir Kurtuluş (Umut Koray Öz dk. 57), Burçak Özkanca, Oktay Aydin (Mesut Saray dk. 75 ?), Şerif Doğan, Sedat Komi, Çağrı Tekin
Sarı kartlar: Muharrem Efe, Yunus Özdemir, Yasin Yıldız (Bandırmaspor), Umut Koray Öz, Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)