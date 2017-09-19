Ziraat Türkiye Kupası

Tur eleme maçında Balıkesirspor Baltok sahasında, Kars 36 Spor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda Kars 36 Spor 7-6 kazandı.

Maçın normal süresi Mehmet Boztepe ve Bulut’un karşılıklı attığı goller ile 1-1 sona erdi. Maç 30 dakikalık uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca müsabaka penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında 6 penaltıyı gole çeviren Kars 36 Spor tur atladı. Balıkesirspor Baltok seri penaltı atışlarında 5 gol attı. Kars 36 Spor, Balıkesir Baltok’u 7-6 mağlup ederek tur atladı.