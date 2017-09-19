Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 20:44

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Ziraat Türkiye Kupası

19 Eylül 2017 20:44

Tur eleme maçında Balıkesirspor Baltok sahasında, Kars 36 Spor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda Kars 36 Spor 7-6 kazandı.


Maçın normal süresi Mehmet Boztepe ve Bulut’un karşılıklı attığı goller ile 1-1 sona erdi. Maç 30 dakikalık uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca müsabaka penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında 6 penaltıyı gole çeviren Kars 36 Spor tur atladı. Balıkesirspor Baltok seri penaltı atışlarında 5 gol attı. Kars 36 Spor, Balıkesir Baltok’u 7-6 mağlup ederek tur atladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç