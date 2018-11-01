Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 3 - Pendikspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Pendikspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar:
22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Boztepe'nin şutu kaleci Mehmet Cinpir'in sağından filelere gitti. 1-0
30. dakikada Berkan Avşarlı'nın yaklaşık 25 metre uzaktan ser şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
45+1. dakikada Abdulkadir Özgen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk'ün gelişine vuruşu ağlara gitti.2-1
77. dakikada Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak hakeme itirazdan dolayı tribüne gönderildi.
85. dakikada ceza yayı üzerinden Abdulkadir, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Erhan Kutlu
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Muhammed Ali Doğan (Okan Alkan dk. 85 ?), Mehmet Boztepe (Furkan Çil dk. 74), Abdulkadir Özgen (Rahmi Anıl dk. 89 ?), Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Otoo, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Yedekler: Asil Kaan, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Celal Emir
Teknik Direktör: Giray Bulak
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erdinç Çepoğlu, Okan Saraçoğlu (Ozan Papaker dk. 62), Fatih Çerlek, Ahmet Yazar, Oktay Balcı, Erdem Koçal (Taha Tunç dk. 41), Tunay Acar, Berkan Avşarlı, Batuhan Kırdaroğlu, Mahmut Caner (Mehmet Zait dk. 66)
Yedekler: Murat Akşit, Hüseyin Güngör, Berk Neziroğlu, Gökhan Sürücü
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Goller: Mehmet Boztepe (dk. 22), Sedat Şahintürk (dk. 45+1), Abdulkadir Özgen (dk. 85) (Balıkesirspor Baltok), Berkan Avşarlı (dk. 30) (Pendikspor)
Sarı kart: Ahmet Yazar (Pendikspor)