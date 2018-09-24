Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın sert rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar kırsal mahallesi kırsalında zirai alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, kısa sürede büyüyen yangında rüzgarın etkili olduğunu söylerken, "Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale ediyoruz. Yangın, zirai alanda başlayıp, ormanlık alana sirayet etti. Ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede kontrol altına alınacaktır" dedi.