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04 Mayıs 2018 12:01

Zorlu’dan Gönen ziyareti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu Balıkesir’in Gönen ilçesine bir ziyarette bulundu.

Zorlu’dan Gönen ziyareti

04 Mayıs 2018 12:01


Gönen Belediye Başkanı ve Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar’ın ev sahipliğinde karşılanan iş adamı Nazif Zorlu, yapılan görüşmelerin ardından yenen yemek sonrası geldiği helikopter ile ilçeden ayrıldı. Zorlu’nun ziyaretinde Başkan Yakar’a başkan vekili Metin Gökaslan, Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özden ile Bölge Müdürü Onur Yüce eşlik ettiler.


Öte yandan, Zorlu’nun Bandırma ve Gönen bölgesinde yatırım için yer baktığı öğrenildi.




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