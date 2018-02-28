Zumba ile sokak hayvanlarının karnını doyuracaklar

Ayvalık; Ayvalık Belediyesi, Ayvalık’ın zumba eğitmenleri İlkay Örnek ve Evrim Deniz Türkoğlu’nun ortak çalışması ile “Para değil, mama getir” sloganıyla bir ‘Zumbathon’ adında ilginç bir etkinliğe ev sahibi olmaya hazırlanıyor.

İzmir, İstanbul, Balıkesir gibi illerden gelen 27 zumba eğitmeni hem Ayvalık Belediyesi’ne ait Köpek barınaktaki hayvanlar için farkındalık yaratmak, hem de katılanlara 4 saat boyunca enerji dolu dakikalar yaşatmayı amaçlıyor.

“Para değil, mama getir” sloganıyla 4 Mart pazar günü Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Zumbathon’a, Türkiye’nin her yerinden mama desteği olması bekleniyor.

Organizasyona katılmak isteyenlerin bütçesine göre mamasını alıp, dansa uygun kıyafetlerle 4 Mart pazar günü saat 13.00’de Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde olmaları talep ediliyor.

Zumba eğitmenlerinin yaklaşık bir aydır çevrelerinde sürdürdükleri kampanya tanıtımıyla toplanan mamalar da etkinlik günü bir araya getirilerek Ayvalık Hayvan Tedavi Merkezi’ne teslim edilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayvalıklı Zumba Eğitmeni İlkay Örnek, Pazar günü tüm sporsever ve hayvanseverleri düzenledikleri etkinliğe davet etti.

Hedeflerinin toplumsal anlamda hem spor yapabilmek hem de sokak hayvanlarına dikkat çekebilmek olduğuna işaret eden İlkay Örnek, “Bu düşüncenin sonucunda bu güzel organizasyon ortaya çıktı. Şu anda Türkiye genelinden 100’ü aşkın zumba eğitmeni 4 Mart’taki bu etkinliğimize katılmak için buraya geliyor. Öğrencileriyle beraber mamaları toparladılar ve Ayvalık’a geliyorlar. Mesela Balıkesir merkezden Veterinerlik Fakültesi öğrencileri etkinliğimize katılıyor. Dursunbey’den kadın dernekleri geliyor. Çeşitli illerden birçok yardım derneği yöneticileri bu güzel etkinliğe katılıyorlar.” dedi.

Zumbathon etkinliğinin Türkiye genelinde 3 yıldan bu yana sürdüğünü ifade eden Örnek, “Bu etkinliği Marmaris’ten zumba eğitmeni arkadaşımız Funda Ertürkmen başlatmıştı. Bizde hemen hemen her yıl bu etkinliği yapıyoruz. İnşallah kamyon kamyon mamaları Ayvalık’taki barınaktaki hayvanlara yedireceğiz” diye konuştu.

Organizasyona gönüllü destek veren Ayvalıklı ev hanımı Figen Koç ise; hem insan hem de hayvanlara yönelik önemli bir katkı sağlanacağına inandığını vurgulayarak, “Böylelikle hem spor yapıyoruz sağlığımız için, hem de o canlarımızın biraz olsun karınlarını doyurabilmek adına biraz destek olmaya çalışıyoruz. Ayvalık zaten sokak hayvanları konusunda son derece duyarlı bir ilçedir. Herkes evine bir tane ekmeği eksik alır ve o parayla sokak hayvanlarına bir kedi-köpek maması almayı tercih etmektedir. Bizde bu yönde toplumsal farkındalık adına dikkat çekebilmek için bu organizasyona katkı veriyoruz” diye konuştu.