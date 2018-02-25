100 TL yevmiye ile 3 ton ray çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Olay, Amasra Taş Kömürü İşletmelerinin çalışma sahasının dışında kalan ormanlık bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1970 yılında kullanıldıktan sonra atıl durumda bulunan ve Amasra Taşkömürü çalışma sahasının dışında kalan ormanlık bölgedeki tünel içerisinde muhafaza edilen tren yolu raylarına hırsızların dadandığını öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti. Hırsızların rayları keserek götürdüğünü tespit eden Amasra jandarma ekipleri, sıkı takip sonucu ray hırsızlarına suçüstü yaptı.

3 ton rayı 100 TL yevmiye vererek çaldılar

Jandarma ekipleri, gece geç saatlerde tünel içerisine gelen ve oksijen kaynağı ile kestikleri rayları, kiraladıkları kamyonla götüren 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekipler yaptıkları incelemede zanlıların ormanlık alana taşıdıkları oksijen tüpü ile 3 ton civarında ray demirini keserek kamyona yüklenecek hale getirdiklerini belirledi. Olayda gözaltına alınan ve 100 TL yevmiye ile çalıştığını iddia eden S.K. ile K.D.Ö. adlı 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık olayında aktif rol oynayan Serkan U., Rasim A., Refai Ö. ve Gökhan Ö. adlı şahıslar tutuklanarak Bartın Cezaevine gönderildi.

"Eşya taşıyacağız" demişler

Olayda gözaltına alınan ve serbest kalan kamyon şoförü, “Amasra’dan nakliye yapacağız eşyamız var onu taşıyacağız dediler ben de geldim sonra jandarma bastı kendimizi burada bulduk. Benim bunlarla bir ilişkim yok” dedi.

Bir diğer serbest kalan kişi ise, “Benim de bu olayla alakam yok. 100 TL yevmiye ile çalışır mısın dediler ben de kabul ettim. Amasra’ya geldik ben para ile tutulmuş bir kişiyim” diye konuştu.