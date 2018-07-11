15 Temmuz Şehitleri resim sergisiyle anıldı

Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan "15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı. Bartın şehir merkezi Hükümet Caddesi önünde gerçekleştirilen sergide yağlı boya, karakalem ve afişlerden oluşan 50 fotoğraf sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Üniversitesi öğrencilerini hassasiyeti için kutlayarak "15 Temmuz 2016 gecesinde ülkemiz büyük bir felaketin eşiğinden döndü. O gün Türk halkı en dramatik, en acı ve unutmaması gereken bir gün yaşadı. Türk Milleti bu tarihi ihaneti asla unutmayacak. İnşallah Türk Milleti böyle bir acıyı bir daha yaşamayacak. O gün yaşananlarını ve 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi hiç unutmayacağız, rahmetle anacağız. Bugün de Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen sergide şehitlerimiz resmedilmiş ve en güzel şekilde aktarılmış. Öğrencilerimize emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise sergiyle ’Demokrasi Şehitlerine’ karşı duyulan minnetin ifade edildiğini kaydederek, "15 Temmuz gecesi Milletimiz büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen aziz Milletimiz hala milli bir şuurla o günün milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını bugün düzenlenen sergide öğrencilerimiz tarafından yapılan sergide de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Sergide, Bartın Valiliği tarafından darbe girişimi gecesinde İstanbul ve Ankara’da yaşananların yer aldığı fotoğraflar da yer aldı.

"Bartın Üniversitesi Öğrencilerinden 15 Temmuz Sergisi" Hükümet Caddesinde 13 Temmuz Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak. Sergide yer alan fotoğraflar 14-15 Temmuz günlerinde ise Bartın Kültür Merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.