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10 Mayıs 2018 16:55

151 öğrenciye bilim şenliği gerçekleştirilecek

Bartın İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören 151 öğrenciye yönelik bilim şenliği gerçekleştirilecek.

151 öğrenciye bilim şenliği gerçekleştirilecek

10 Mayıs 2018 16:55


14 Mayıs Pazartesi günü 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Gazhane Kültür Parkı’nda yoğun katılımla yapılması beklenen etkinlikle öğrencilere hem moral olmak hem de öğrenci, veli ve öğretici arasındaki kaynaşmanın sağlanması hedefleniyor.


Şenliğine tüm Bartın halkını davet eden Şube Müdürü Mahmut Semiz; “7 tane il merkezinde 4-6 yaş Kur’an kurslarımız var. İlçelerde de 4 tane sınıflarımız bulunuyor. Toplamda 11 kursumuz da 151 tane 4-6 yaş arasında çocuklarımız eğitim görüyorlar. Kur’an ve dini bilgilerle ilgili eğitim veriliyor. Sayın Valimizin talimatıyla çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla tüm -4-6 yaş Kur’an kurslarımızın katılımıyla 14 Mayıs tarihinde Gazhane Parkı’nda 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Çocuk Şenliği gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimizle hem öğrencilerimize moral olmak hem de öğrenci, veli ve öğretici arasındaki kaynaşmayı sağlamak için inşallah bu etkinliğimizi yapacağız” diye konuştu.


Bartın’da ilk defa böyle bir program gerçekleştirilecek festival havasında bir etkinlik olacağını belirten Semiz; “Bartın Belediyesi tarafından Gazhane Parkı tahsis edilecek. Bu alanda çocuk oyun grupları oluşturulacak. Stantlar kurulacak. Çocuklarımızın bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenecek. Yüz boyama etkinlikleri olacak. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da diş sağlığının önemiyle ilgili bilgiler verilecek. Palyaço etkinlikleri olacak. Festival havasında bir gün olacak. İkramlarımız da olacak. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çocuklarla ilgili ilahileri seslendirilecek. Dopdolu bir program olacak. Belki de Bartın ilinde ilk defa böyle bir program gerçekleştirilecek” diye konuştu.




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