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13 Temmuz 2018 13:38

204. Sokak sathi kaplama asfalt ile düzenleniyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Tuna Mahallesi 204.

204. Sokak sathi kaplama asfalt ile düzenleniyor

13 Temmuz 2018 13:38

Sokak yollarını da sathi asfaltla düzenleyerek sorunsuz hale getirmek üzere çalışma başlattı.


Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmayla ilgili açıklamasında Tuna Mahallesi Sokak’larında düzenlenmesine ihtiyaç duyulan tüm noktaları asfaltla kapladıklarını belirtti.


Akın açıklamasında, “Mahallelerimizde vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştırmak üzere gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve üst yapı düzenlemelerimiz aralıksız şekilde sürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimizle 204. Sokak yollarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulan noktalarını da asfaltla kaplayarak sorunsuz hale getiriyoruz. Asfalt yol düzenleme çalışmalarımız bundan sonrada mahallelerimizin ihtiyaç duyulan her noktasında sürecek“ dedi.




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