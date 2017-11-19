21. Bartın Kitap Fuarı kapılarını açtı

Bartın Kitap Fuarı, Belediye Sosyal tesislerinde düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı. Fuar 24 Kasım’a kadar devam edecek.

Bartın Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen fuar açılış törenine Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fuat Dursun, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, katılımcılar ile çok sayıda kitapsever vatandaşlar katıldı. Bartınlı şair Hasan Bayrı’nın isminin yaşatılması amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen yarışmaya bu yıl 44 kişi 99 şiirle katıldı. Bekir Dadır, Erdenay Çınçın, Yrd. Doç.Dr. Haluk Öner, Nurten Boz Hürel ve Oğuz Tümbaş’dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda; İstanbul’dan İsmail Biçer 380 puan alan “Sancı Molekülleri” isimli şiiri ile birinci oldu.

Yarışma sonucunda ikincilik ödülünü 345 puanla Hatay’dan Aydın Zeyfeoğlu “Soluksuz İkamet” şiiriyle kazanırken, 325 puanla Gebze’den Ömriye Karataş “Çiçek Açtı Difenbahyalar” isimli şiiriyle üçüncülük ödülünü, 305 puanla Kütahya’dan Züleyha Bilgiç “Aşk Buluta Sarılınca” isimli şiiriyle mansiyon ödülünü kazandı. Dereceye giren yarışmacılara, jüri üyeleri ve onur konuklarına plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ödül töreninin ardından Prof. Dr. Hasret Çomak ve Servet Çınçın’a Onur Plaketi takdim edildi. Beraberinde Şeniz Kükrer, "Buluşma” Tezhip ve Minyatür Sergisi gezildi.