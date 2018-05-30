Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 11:48

21. şampiyonluğa 21 metre Galatasaray bayrağı

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray takımının taraftarları Amasra Büyükliman Menderek mevkinde bulunan dalgakırana 21 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde dev Galatasaray bayrağı çizdiler.

21. şampiyonluğa 21 metre Galatasaray bayrağı

30 Mayıs 2018 11:48


Amasra’da yaşayan gençler Recep Altay, Bahadır Öge, Taycan Gülpınar, Hüseyin Göktepe. esnaflardan da aldıkları yardımlar ile Amasra’da bulunan mendirek üzerine 21 metre uzunluğunda Galatasaray bayrağı çizdiler.


Galatasaray bayrağını boyama işlemini yapan Recep Altay yaptığı açıklamada. "Her sene bizim yapmış olduğumuz bir şeydir. Her sene kim şampiyon olursa olsun buraya yansıtıyoruz. Yani Amasra’ya Türkiye’nin dört bir tarafından gelenler oluyor, gelsinler fotoğraf çektirsinler diye bu sene de böyle bir şey yaptık. Uzunluğunun sebebi ise Galatasaray bu sene 21. şampiyonluğunu aldı. Biz de ona nazaran 21 metre Galatasaray bayrağı çizdik. Galatasaray bayrağı için beş gündür buradayız" dedi.



"Bayramın ikinci günü açılacak"


Bayrağın ne zaman açılacağı ile bilgi veren Altay, "İnşallah Ramazan Bayramı’nın ikinci günü açmayı düşünüyoruz. Galatasaray’ı tutup seven tüm kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Açılışa tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç