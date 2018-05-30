21. şampiyonluğa 21 metre Galatasaray bayrağı

Amasra’da yaşayan gençler Recep Altay, Bahadır Öge, Taycan Gülpınar, Hüseyin Göktepe. esnaflardan da aldıkları yardımlar ile Amasra’da bulunan mendirek üzerine 21 metre uzunluğunda Galatasaray bayrağı çizdiler.

Galatasaray bayrağını boyama işlemini yapan Recep Altay yaptığı açıklamada. "Her sene bizim yapmış olduğumuz bir şeydir. Her sene kim şampiyon olursa olsun buraya yansıtıyoruz. Yani Amasra’ya Türkiye’nin dört bir tarafından gelenler oluyor, gelsinler fotoğraf çektirsinler diye bu sene de böyle bir şey yaptık. Uzunluğunun sebebi ise Galatasaray bu sene 21. şampiyonluğunu aldı. Biz de ona nazaran 21 metre Galatasaray bayrağı çizdik. Galatasaray bayrağı için beş gündür buradayız" dedi.

"Bayramın ikinci günü açılacak"

Bayrağın ne zaman açılacağı ile bilgi veren Altay, "İnşallah Ramazan Bayramı’nın ikinci günü açmayı düşünüyoruz. Galatasaray’ı tutup seven tüm kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Açılışa tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.