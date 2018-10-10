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230. Sokak'ta yol ve parke çalışmaları başladı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduyeri Mahallesi 230.

Sokak'ta yol düzenleme çalışmasına başlandı.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akın, Orduyeri Mahallesinde yapımına başlanan yol düzenleme ve parke çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akın, ”Bartın Belediyesi olarak çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören tüm yollarımızı hazırladığımız program çerçevesinde süratle yeniden düzenleyerek sorunsuz hale getiriyoruz. Bu çerçevede de Orduyeri Mahallesi 230. Sokak'ta parke yol çalışmasını başlattık. Kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Çalışmamızın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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