3 ayda 580 kişi kurtarıldı

Bartın'ın İnkumu sahilinde görev yapan Bartın Belediyesi cankurtaran ekipleri başarılı bir yaz sezonu geride bıraktı.

Ölümlü boğulma vakasının yaşanmadığı yaz döneminde Bartın Belediyesi Cankurtaran ekibi 580 boğulma vakası müdahale etti. 2 bot, 1 jet ski ve 9 personel ile yaz dönemi süresince İnkumu Tatil Beldesi'nde hizmet veren Bartın Belediyesi cankurtaran ekibi 580 boğulma vakasına müdahale ederek başarılı bir yaz sezonu geride bıraktı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi can kurtaran ekibimiz yaz sezonu boyunca istenmeyen olaylara ve boğulmalara karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi. Yaz sezonu süresince İnkumu Tatil Beldemizde ölümlü boğulma vakası yaşanmazken ekiplerimiz 580 boğulma vakasına müdahalede bulundu. Büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.