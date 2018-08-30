30 Ağustos Zafer Bayramı Bartın’da coşkuyla kutlandı

yıldönümü Bartın’da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Vali Nusret Dirim, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutan V. Dz. Alb. Hakan Metinkişi, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcı V. Gökcan Yaman, Bartın Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, diğer protokol üyeleri, gazilerimiz, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Valilik Önü Atatürk Anıtına Vali Nusret Dirim, Garnizon Komutan Vekili, Belediye Başkanı tarafından çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrağımızın göndere çekilmesiyle devam etti.

Vali Nusret Dirim, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutanı V. Dz. Alb. Hakan Metinkişi ve Belediye Başkanı Cemal Akın ile birlikte Valilik Makamında tebrikleri kabul etti.

Törende İstiklal Marşı ve Bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından görevli subay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunması ve Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri ile tören devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı; Türk Bayrağı, okul bayrak ve flamaları, askeri birlik, polis birliği ve gazilerimiz tarafından gerçekleştirilen tören geçişinin ardından sona erdi.