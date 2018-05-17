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17 Mayıs 2018 16:01

300 liraya yaptılar, 30 dakika havada kalan ’drone’

Bartın Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri iki saatte drone yapıp havaya kaldırdılar.

300 liraya yaptılar, 30 dakika havada kalan ’drone’

17 Mayıs 2018 16:01


Bartın Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri Halil Kerem Çamoğlu, Oğuzhan Özmen, Hamit Emre Dirim, hocaları Yücel Yüzlü eşliğinde bir drone takımı kurdular. Öğrenciler yaklaşık 1.5 yıl önce fikir olarak paylaştıkları çalışmayı TÜBİTAK fuarında sergiledi. Yaklaşık 300 liraya mâl olan drone 30 dakika kadar havada kalırken 25 metreye kadar yükselebiliyor. Öğrencilerin yaptığı çalışmayı izleyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetişmesi açısından bu tür çalışmaları değerli görüyoruz. Bu nedenle de her türlü desteği veriyoruz. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Drone takımı adına konuşma yapan Yücel Yüzlü ise, “Öğrencilerimizin bu süreçte göstermiş oldukları gayret sabır gerçekten takdire şayandır. Hepsini bu arada ayrı ayrı tebrik ediyorum. Liselerde bu çalışımaların önünü açmamız gerekiyor, ülkemizin Bilim ve Teklonojiye olan ilgisini artırmak için bunlar gerekiyor. Ben tekrardan arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.




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