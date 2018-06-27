300 metre yeni kaldırım çalışması

Cami Sokak’ta başlatılan kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Belediye olarak her gün tüm mahallelerimize seferber ettiğimiz ekiplerimizle alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları gerçekleştirerek halkımıza en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kaldırım düzenleme çalışmalarımızda bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan yalnızca bir tanesidir. Ekiplerimizin şuan, Orduyeri Mahallesi 2. Cami Sokak’ta 300 metre civarında engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun yeni kaldırım düzenliyor. Bu noktalarda yaşanan yaya ulaşımı sıkıntısını da bu çalışmalarımızla ortadan kaldıracağız” dedi.