4 partinin il başkanı DMD hastası genç için yardım topladı

Bartın'da AK Parti, CHP, MHP VE SP İl Başkanları DMD hastası genç için bir araya gelerek canlı yayında yardım topladı.

Bartın'da AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, CHP İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, Hisdistan'da olması gereken kök hücre tedavisinin birinci seansı için maddi desteğe ihtiyacı olan 24 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 24 yaşındaki Oğuz Güldal Gülşen için bir araya gelerek canlı yayında yardım topladı. Bartın yerel televizyonu tarafından sosyal medya aracılığı ile yapılan canlı yayında, gencin birinci seans için ihtiyacı olan 100 bin lira 2,5 saat gibi kısa bir süre içerisinde toplandı. Bartın'daki bütün basın kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, il başkanları telefonlarındaki numaraları da arayarak yardım talebinde bulundu. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği yayında hedeflenen maddi desteğe kısa sürede ulaşıldı. Hastalığı için 3 seans kök hücre tedavisi almak zorunda olan gencin birinci seans için ihtiyacı olan paranın büyük kısmının toplanmasının ardından yayın sona erdirildi.

Hiç ummadığı bir anda hayatının değiştiğini belirten Oğuz Güldal Gülşen, “Allah hepsinden razı olsun. Birlik içinde oldular tedavim için mücadele ettiler. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Maden emeklisi olan baba Eftal Gülşen de, “Çocuğumuzun birinci seans tedavisi için 100 bin lira gerekiyordu. Durumumuz acildi ve bir an önce bu parayı bulmamız lazımdı. Siyasi partilerimiz bir araya geldiler ve tedavinin başlaması için lazım olan parayı topladılar. Bundan sonra 2 seans daha yapılacak ve bunun içinde yardım toplamaya devam edeceğiz. Destek beklentilerimiz devam ediyor. Tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.