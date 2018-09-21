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43. Sokak'ta yol çalışması için hazırlıklar başladı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi 43.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi 43. Sokak ve bağlı aralıklarda yol düzenleme çalışmalarına başladılar.


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi 43. Sokak ve bağlı aralıklarda beton yol çalışması başlattı. İlk olarak yolun tesviyesini yapan ekipler bu çalışmanın ardından araç yollarını beton ile yeninden düzenleyecek.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Zamanla hasar gören Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi 43. Sokak ve bağlı aralıkların araç yolunu yeninden düzenlemek üzere çalışma başlattık. İlk etapta hasar ören yolu tesviye edeceğiz. Bu çalışmanın ardından ise araç yolu beton ile yeniden düzenleyerek bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamış olacağız. Bu çalışmamız yaklaşık 4500 metrekare alanda gerçekleşecek“ dedi.

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