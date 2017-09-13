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13 Eylül 2017 17:37

80 milyon yıllık Güzelcehisar Sütunları, Tabiat Anıtı oldu

Bartın’ın Güzelcehisar Köyü’nde bulunan Güzelcehisar Bazalt Sütunları Türkiye’nin 112.

80 milyon yıllık Güzelcehisar Sütunları, Tabiat Anıtı oldu

13 Eylül 2017 17:37

Tabiat Anıtı olarak seçildi.


Bartın’ın Güzelcehisar köyünde 143 bin metrekare alan üzerinde bulunan ve 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşmüş olan Bazalt Sütunları, 2873 numaralı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde Türkiye’nin 112. Tabiat Anıtı olarak anılacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun imzasıyla Tabiat Anıtı listesine alınan Güzelcehisar Bazalt Sütunları, artık bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunacak.


Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki yetişiyor. Ayrıca bölgede yabani domuz, tavşan, sarsar gibi hayvan çeşitleri yaşamlarını sürdürüyor. Güzelcehisar plajına kadar uzana Güzelcehisar Bazalt Sütunları’nın doğal güzelliğinin ve barındırdığı çeşitliliğin korunması için çalışmaların yapılması planlanıyor.




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